Politico svela il commercio di armi dual use tra Pechino e Mosca

Shanghai H Win è un’azienda specializzata in prodotti antiproiettile e nel commercio di materiali correlati, inclusi giubbotti, piastre, elmetti, ceramiche antiproiettile. Ha sede nell’hub economico cinese di Shanghai, con una seconda fabbrica specializzata in elmetti nella provincia orientale dello Shandong e la sua filosofia aziendale è “credibilità, innovazione, cooperazione win-win”, si legge sul suo sito web. Questa cooperazione win-win, secondo un’inchiesta di Politico Europe, è anche e soprattutto con la Russia: i documenti doganali ottenuti dalla testata confermano come gli acquirenti russi abbiano dichiarato ordini per centinaia di migliaia di giubbotti antiproiettile ed elmetti prodotti dalla cinese Shanghai H Win – e non solo. “Prove di questo tipo mostrano che la Cina, nonostante gli appelli di Pechino alla pace, si sta spingendo fino alla linea rossa nel fornire attrezzature non letali, ma militarmente utili, alla Russia per avere un impatto materiale sulla guerra del presidente Vladimir Putin contro l’Ucraina”, scrive Politico. I dati doganali confermano l’incremento delle esportazioni cinesi di tecnologia dual use, che può essere utilizzata sia a scopi civili sia militari, alla Russia, e mostrano come le esportazioni delle stesse apparecchiature in Ucraina dall’inizio della guerra siano diminuite “drasticamente”: quest’anno Mosca ha importato droni da Pechino per un valore di oltre 100 milioni di dollari, 30 volte in più dell’Ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE