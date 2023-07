La “Nato economica” e la diplomazia dei valori. A colloquio con il dissidente Yang Jianli

C’è un motivo se Yang Jianli è uno dei dissidenti cinesi più famosi nel mondo e tra quelli più disprezzati dalla leadership (e dalla propaganda) di Pechino. Matematico, accademico, difensore dei diritti umani, Yang parla con la calma di chi conosce il mondo, e la Repubblica popolare cinese. Non è un falco, non è un attivista rabbioso; non usa mai superlativi, anzi: fa proposte politiche concrete per difendere la libertà e lo stato di diritto, anche in Cina. In un libretto pubblicato a marzo ha avanzato la proposta di creare una “Nato economica”, cioè di estendere il principio di difesa collettiva anche alla coercizione economica cinese. “L’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia ha fatto realizzare di nuovo agli europei il valore della democrazia, della Nato, delle alleanze”, dice al Foglio Yang Jianli, che nel 2008 ha fondato l’ong Citizen Power Initiatives for China ed è membro onorario del Global Committee for the Rule of Law-Marco Pannella. “La sicurezza non è più solo quella dei confini, ma anche quella economica, delle dipendenze. Le democrazie che condividono gli stessi valori devono stare insieme non solo politicamente ma anche economicamente, ed è necessario più che mai tornare a una diplomazia basata sui valori”.

