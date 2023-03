Armi e linee rosse tra Cina e Russia

Nel secondo giorno di colloqui a Mosca, Putin e Xi stringono accordi economici come se la guerra non ci fosse. Il primo ministro giapponese Kishida va a Kyiv

Nelle stesse ore in cui si apriva la seconda giornata di colloqui a Mosca tra i due autocrati, Vladimir Putin e Xi Jinping, il primo ministro giapponese Fumio Kishida è salito sul treno notturno che collega la Polonia alla capitale ucraina Kyiv. Kishida era l’ultimo dei leader del G7 che mancava all’appello di una visita di solidarietà al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e in Giappone se ne parlava da tempo. Il timing è stato efficace: Kishida, che ha la presidenza di turno del G7, è arrivato in Europa dopo una visita di stato in India, dal primo ministro Narendra Modi, e domani incontrerà anche il presidente polacco Andrzej Duda. L’alleanza occidentale cerca di mostrare unità, sicurezza e dialogo – perfino con Modi, il partner più riluttante a una condanna ferma dell’invasione russa dell’Ucraina. Nel mondo parallelo degli autocrati, a Mosca, va invece in scena la sontuosa e austera cerimonia dei “migliori amici”.