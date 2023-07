I tabù di Taiwan e il viaggio in America del candidato Lai

I due giorni di Congresso nazionale del Partito democratico progressista di Taiwan, uno dei momenti più rappresentativi della democrazia taiwanese che si è concluso domenica, sono stati salutati dalla Repubblica popolare cinese con undici aerei militari e sei navi da guerra inviati attorno all’isola. La Repubblica popolare di Cina, il nome formale di Taiwan, che Pechino rivendica come proprio territorio anche se il Partito comunista cinese non l’ha mai governata, ha reagito come fa dallo scorso anno, da quando cioè la Repubblica popolare cinese ha aumentato le pressioni militari sullo Stretto: ha inviato aerei da guerra a pattugliare il suo spazio aereo e seguito le manovre cinesi dai radar. Ma ogni volta che Taiwan mostra il suo lato più democratico c’è sempre una reazione e un aumento dei toni minacciosi da parte delle autorità di Pechino. E’ successo soprattutto in corrispondenza con questo Congresso del Partito democratico progressista, che governa il paese dal 2016, perché è l’ultimo prima delle elezioni generali che si terranno a gennaio prossimo. La presidente Tsai Ing-wen, nei suoi due mandati alla guida del paese, è diventata il volto della nuova Taiwan, quella riconoscibile nel mondo, che non è soltanto “l’altra Cina” ma soprattutto un paese che ha costruito una sua identità fatta di stato di diritto, progressismo, democrazia. Tsai non è più candidabile per limiti costituzionali, e il suo successore è Lai Ching-te, alias William Lai, che sin dal 2019 è il vicepresidente di Taiwan.

“La Cina si oppone fermamente a qualsiasi forma di interazione ufficiale tra gli Stati Uniti e la regione di Taiwan, e si oppone fermamente a qualsiasi visita dei separatisti ‘indipendentisti di Taiwan’ negli Stati Uniti. Abbiamo presentato serie rimostranze alla parte statunitense”, ha detto ieri Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino. Il fatto è che ieri il governo di Taipei ha ufficializzato la visita di Lai in Paraguay per l’insediamento del presidente Santiago Peña il 15 agosto, e secondo il Financial Times il candidato alla presidenza taiwanese farà una sosta, prima e dopo il suo viaggio sudamericano, negli Stati Uniti. E’ una consuetudine per tutti i candidati dei paesi alleati vicini a Washington, ma solo un candidato taiwanese non può andare nella capitale federale americana – per evitare di urtare oltremodo la Cina e perché Taiwan non è un paese formalmente riconosciuto. William Lai probabilmente farà quello che ha fatto anche Tsai Ing-wen: sosterà forse a New York, incontrerà alcuni rappresentanti del Congresso, avrà colloqui informali con mediatori della Casa Bianca, ma anche solo questa “interazione” è considerata inaccettabile per Pechino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE