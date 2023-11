Il fattore Kim Jong Un

Ieri è arrivata anche la condanna del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: il lancio di un satellite militare da parte della Corea del nord, avvenuto con successo l’altro ieri, “aumenta le tensioni e rappresenta un serio rischio per la sicurezza regionale e internazionale”, dice Stoltenberg, e soprattutto è avvenuto in violazione di diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La dichiarazione di condanna formale è servita anche a mettere in chiaro quali sono gli alleati e i partner della Nato nella regione: Corea del sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Al dipartimento di stato americano si parla da settimane di una situazione inedita che sta vivendo l’alleanza delle democrazie, occidentali e asiatiche: mai come oggi Cina, Russia, Iran e Corea del nord, i primi quattro paesi considerati una minaccia, lavorano sempre di più insieme, hanno creato una linea di connessione vitale tra loro, di sostegno politico e tecnologico-finanziario. Ieri il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha fatto visita al centro di controllo del National Aerospace Technology Administration, l’agenzia spaziale nordcoreana, per vedere i frutti del satellite appena messo in orbita. Secondo le agenzie di stampa statali, le prime fotografie scattate dal satellite da ricognizione mostrate al leader supremo erano quelle della base militare di Anderson, del porto di Apra Harbor e di altre basi statunitensi sul territorio dell’isola di Guam. Ieri il ministro della Difesa sudcoreano, Shin Won-sik, ha fatto intendere che l’aiuto russo per questa operazione nordcoreana è evidente.

