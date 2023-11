Così Kim Jong Un ha trasformato la Corea del nord nell'arsenale dei regimi

Un milione di munizioni alla Russia e sostegno completo ad Hamas. Pyongyang chiude le ambasciate perché non ha più soldi e ormai non ha bisogno della diplomazia: ora lavora come armeria dei cattivi contro l'occidente

L’Unione europea è “profondamente preoccupata” per le notizie sul trasferimento di armi e sulla cooperazione militare tra la Corea del nord e la Russia, nell’ambito della guerra “di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina”, ha fatto sapere ieri il portavoce della diplomazia dell’Unione, Peter Stano. Comprare o comunque trasferire armamenti dalla Corea del nord, oltretutto, è in chiara violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite di cui la Russia è membro permanente, fa notare l’Ue. I primi numeri sull’effettivo contributo del regime nordcoreano alla guerra di Putin sono arrivati tre giorni fa: durante un’audizione a porte chiuse, il segretario della commissione intelligence del Parlamento sudcoreano, Yoo Sang-bum, ha detto che i servizi segreti sudcoreani stimano che Pyongyang abbia spedito più di un milione di munizioni di artiglieria alle Forze armate russe sin dall’inizio di agosto – quindi prima del viaggio del dittatore Kim Jong Un in Russia, avvenuto a metà settembre. Il volume delle munizioni è stato calcolato osservando aerei e navi che hanno viaggiato tra i due paesi, ed è quindi una stima teorica: secondo l’intelligence sudcoreana un milione di munizioni è il fabbisogno di due mesi della guerra di Putin.