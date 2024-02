Il Mar Nero è un caso di studio, ma la guerra in Ucraina è di terra e di aria

Kyiv affonda un'altra nave di Mosca, ma le vittorie ucraine in mare non esaltano più: "Dobbiamo rimanere concentrati, dobbiamo guardare al fronte, a Bakhmut, ad Avdiivka", dice Beleskov della fondazione Come Back Alive

Kyiv, dalla nostra inviata. Il Mar Nero si è trasformato nel paradigma di tutti i mari da difendere, di tutte le rotte commerciali da blindare. Al Mar Nero guardano i taiwanesi per capire come proteggersi dalla guerra promessa da Pechino, ma uno sguardo fugace al Mar Nero lo danno anche gli occhi più preoccupati dalla situazione nel Mar Rosso, con gli assalti houthi che compromettono gli scambi del mondo intero. Eppure le azioni ucraine nel Mar Nero non sortiscono più gli effetti emotivi di due anni fa, non vengono neppure più scandite da slogan di battaglia, nessuno gli dedica più francobolli, magliette, nessuno ripete “russkij voennyj korabl idi na chuj”, nave da guerra russa vaffanculo: l’invito del soldato ucraino era per la Moskva, la più iconica delle ammiraglie russe, e da quel giorno, era il 14 aprile del 2022, di navi da guerra russe ne sono state affondate parecchie, i fondali del Mar Nero sono una teca dell’antica flotta di Mosca. Ieri le Forze armate ucraine hanno annunciato di aver colpito al largo delle coste della Crimea, davanti alla città di Yalta, la nave anfibia russa Cezar Kunikov.