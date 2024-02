Un murales a Kyiv racconta la propaganda russa, che ora punta sul “tradimento” degli alleati ucraini

Kyiv, dalla nostra inviata. Vladimir Putin ha una voce sempre sommessa che in Ucraina tutti sanno riconoscere, un volto che compare negli incubi dei più, una prevedibilità su cui in tanti sono disposti a scommettere. Eppure, nonostante il nemico sia così noto e presente, gli ucraini continuano a studiarlo e, se vogliono rappresentarlo, spesso lo raffigurano come un serpente. Per le strade della capitale, nella via Striletska, un Putin-serpente con giacca e cappello stritola il mondo, tra le mani regge una clessidra sovrastata da una televisione. Dentro alla clessidra c’è un uomo, la cui testa sembra deformata dallo schermo e il suo corpo, pezzo dopo pezzo, si trasforma in scimmia. Ci sono altre parti del graffito degne di nota, la storia che racconta è a lieto fine, parla della vittoria sul serpente. Ma quell’uomo che non si è reso conto di aver sprecato il proprio tempo permette alla propaganda di trasformarlo in una scimmia che concentra su di sé tutta l’attenzione. Nello spazio del murale la vicenda continua, l’uomo-scimmia va a fare la guerra, obbedisce alla propaganda del presidente-serpente: come anticipato, il murale è a lieto fine, anche per l’uomo-scimmia c’è futuro e verrà liberato dal suo corpo di primate e dalla propaganda.

