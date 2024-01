Il protezionismo del Donald polacco

Tusk, in continuità con i sovranisti del Pis, chiude all’Ucraina sul grano. Non è una buona notizia

In un periodo in cui l’estrema destra avanza, l’Europa ha salutato con sollievo e speranza la vittoria in Polonia di Donald Tusk, premier liberalconservatore alla guida di una coalizione che include anche una componente di sinistra. È stata la vittoria dell’europeismo sul sovranismo del PiS di Kaczynski e Morawiecki. E, in effetti, su molte questioni a Varsavia si respira un’altra aria: sui diritti civili, sul pluralismo mediatico, sul rapporto con la giustizia e con Bruxelles. C’è però una questione, di fondamentale importanza per l’Europa, su cui la musica non è cambiata. Tusk mantiene la stessa posizione protezionista del governo precedente opponendosi al rinnovo dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e l’Ucraina.