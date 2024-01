Meloni fa da ponte tra l'Ue e Orbán e ha molte carte da giocare

La premier italiana può avere un ruolo chiave nel convincere il presidente ungherese a sbloccare gli aiuti per Kyiv: i due hanno molti punti in comune, in primis il nazionalismo. Ma in caso la strategia fallisse, a Bruxelles si stanno già preparando eventuali piani B e C a ventisei

Bruxelles. Fino a che punto Giorgia Meloni è pronta a spingersi per convincere Viktor Orbán a togliere i suoi veti che paralizzano gli aiuti dell’Unione europea all’Ucraina? A Bruxelles e nelle altre capitali ci si aspetta che il premier italiano intervenga rapidamente, utilizzando le affinità politiche sovraniste con il premier ungherese per spingerlo a sbloccare il pacchetto da 50 miliardi di euro di aiuti finanziari su cui aveva messo il veto al Consiglio europeo di metà dicembre. Secondo Bloomberg, Meloni si è già attivata dietro le quinte. In cambio avrebbe offerto a Orbán l’ingresso del partito Fidesz nel gruppo sovranista dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) dopo le elezioni del 9 giugno per rinnovare il Parlamento europeo. Il tempo stringe. Il vertice straordinario del primo febbraio si avvicina. Senza un accordo entro quella data, ad aprile Kyiv potrebbe trovarsi senza soldi per pagare stipendi e pensioni. Se l’Ungheria manterrà il suo veto, si stanno studiando piani B e C a ventisei. Le trattative vanno avanti su piani paralleli. Lo sherpa del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha incontrato mercoledì quello di Orbán per tentare di trovare un compromesso. L’ungherese ha posto le sue condizioni per trovare un’intesa: i 50 miliardi devono restare fuori dal bilancio comunitario e deve essere garantito a Budapest un veto annuale sullo stanziamento degli aiuti a Kyiv. Il premier di Budapest ha anche chiesto di spostare oltre il 2026 la scadenza di Next Generation Eu.