Scholz chiama gli europei a fare di più per le armi a Kyiv

Bruxelles. Il vertice europeo straordinario del primo febbraio non sarà solo una resa dei conti con Viktor Orbán sugli aiuti finanziari dell’Ue all’Ucraina. Potrebbe trasformarsi anche in una resa dei conti tra la Germania e gli altri grandi stati membri sugli aiuti militari a Kyiv. Perché se il governo di Olaf Scholz ha deciso di assumersi le sue responsabilità per rispondere all’aggressione della Russia anche sul piano dell’assistenza militare, lo stesso non si può dire di Parigi, Roma e Madrid. Alla fine dello scorso anno, Berlino ha deciso di raddoppiare il suo sostegno all’Ucraina portandolo a 8 miliardi di euro per il 2024. Il valore delle forniture annunciate pubblicamente da Francia, Italia e Spagna nel corso dei quasi due anni di guerra non raggiunge il miliardo. Il cancelliere tedesco ha espresso la sua irritazione in modo esplicito lunedì. Il contributo della Germania “da solo non sarà sufficiente a garantire la sicurezza dell’Ucraina nel lungo periodo”. Le forniture di armi decise “dalla maggioranza degli stati membri dell’Ue sono troppo piccole”. Scholz ha chiesto agli altri di fare di più e che venga preparata, “al più tardi” entro il Consiglio europeo del primo febbraio, la lista di ciò che ciascun governo si prepara a fornire.

