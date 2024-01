Crosetto: "Importante continuare a sostenere lo sforzo militare dell'Ucraina. Una scelta di coerenza"

Alla Camera dei deputati le comunicazioni del ministro della Difesa sulla situazione in Ucraina: "Il conflitto si sta trasformando in una guerra di posizione. Purtroppo la controffensiva non ha funzionato. Il 2024 sarà un anno cruciale. L'Italia sostiene ogni soluzione per l'apertura di un confronto diplomatico"

"Il 2024 sarà un anno cruciale per Kyiv. L'Italia sostiene ogni soluzione per l'apertura di un confronto diplomatico, sempre però nella prospettiva di una pace giusta". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera durante l'informativa sulla situazione della guerra in Ucraina. "È importante continuare a sostenere lo sforzo militare dell'Ucraina, motivo per cui il governo ha prorogato lo scorso mese l'autorizzazione a inviare aiuti bellici. Quella in corso si sta trasformando in una guerra di posizione" ha continuato il ministro.

"Purtroppo la controffensiva estiva dell'Ucraina non ha dato i frutti sperati, è importante continuare a sostenere gli sforzi delle forze armate ucraine affinché siano capaci di resistere all'offensiva russa" ha detto il ministro, spiegando come "per il Cremlino tempo e morti non hanno importanza. E anche in questo caso si nota la differenza tra un'autocrazia – la Russia – e una democrazia – l'Ucraina", ha affermato Crosetto. Mosca sembra "intenzionata a puntare su un conflitto di logoramento", scommettendo anche sulla "stanchezza" dei partner occidentali dell'Ucraina, anche in vista degli appuntamenti elettorali del 2024.

"L'Italia ha scelto con convinzione di sostenere l'Ucraina a fronte dell'aggressione russa, nonostante le difficoltà che questa decisione ha creato. Se il consenso delle nazioni decide di girarsi dall'altra parte a fronte di violazioni del diritto internazionale, allora perderemo spazi di libertà, di democrazia e sicurezza, aprendo la strada a un percorso drammatico e difficile. Non esiste pace giusta se un popolo aggredito non ha la possibilità di difendersi", ha detto il ministro.

"I paesi occidentali sono sensibili alla situazione sul campo in Ucraina, con un nuovo inverno di guerra, motivo per cui si deve lavorare anche su una incisiva azione diplomatica, che affianchi gli aiuti militari a Kiev", ha detto Crosetto, "L'economia russa – continua – non potrà contare all'infinito sul supporto della popolazione, ma deve e dovrà comprendere la risolutezza dei paesi occidentali per scongiurare nuove azioni di conquista. In Ucraina il fronte interno appare meno compatto che nel passato nel sostenere la politica del presidente Volodymyr Zelensky", ha proseguito il ministro. "L'azione dei prossimi mesi dovrà commisurare deterrenza e diplomazia", ha detto ancora Crosetto, secondo cui non si può pero' "abbandonare l'Ucraina al suo destino"

Per queste ragioni, secondo Crosetto, il conflitto impone all'Italia "una scelta di coerenza" e quindi l'importanza di "proseguire il sostegno a Kyiv, in linea con gli impegni assunti in sede internazionale. L'impegno dell'Italia è stato pronto fin dall'inizio della guerra. Il Consiglio dei ministri ha ritenuto necessaria la proroga per un altro anno dell'autorizzazione a fornire aiuto concreto con mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e civili all'Ucraina. Anche per via delle prospettive di adesione all'Unione europea, il 2024 sarà un anno cruciale del conflitto: l'Italia supporta dall'inizio e con determinazione tutte le iniziative per una soluzione diplomatica che non si confondano con una resa" ha spiegato.

"Dopo sette pacchetti di aiuti militari già formalizzati, il governo ha dato il via libera a una ottava tranche di forniture a Kiev". L'Italia pensa di fornire all'Ucraina sistemi d'arma già in nostro possesso", ha spiegato il ministro. "Posso confermare che anche questo pacchetto è costituito da sistemi d'arma volti a rafforzare solo le capacità difensive dell'Ucraina. La strada da percorrere al fianco dell'Ucraina è ancora lunga. Sarebbe un errore strategico drammatico fare un passo indietro. Sono fiero del nostro paese e sono fiducioso che possa continuare tutto quello che ha fatto finora" ha detto il ministro.

Dopo le comunicazioni del ministro, è iniziata la discussione in Aula