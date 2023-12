Contro il veto di Orbán sugli aiuti all'Ucraina, l'Ue ha un piano B

L'Unione Europea si sta preparando a costruire un "Sure" da 20 miliardi di euro per il sostegno a Kyiv: si tratta di uno strumento già utilizzato all'inizio della pandemia da Covid-19 e permette di sbloccare fondi immediati di cui gli stati membri si fanno da garanti. Ma non senza svantaggi

Bruxelles. L’Unione europea si sta preparando ad attivare il piano B sugli aiuti finanziari all’Ucraina, se Viktor Orbán confermerà il suo veto a un pacchetto da 50 miliardi di euro al vertice straordinario che si terrà il primo febbraio. Secondo il Financial Times, tra le opzioni allo studio per bypassare l’Ungheria, ce n’è una che sta guadagnando terreno tra gli altri 26 governi: 20 miliardi di euro di debito comune, emesso dalla Commissione attraverso le garanzie fornite dagli stati membri, da trasferire a Kyiv sotto forma di prestiti. “Non è la soluzione ideale, ma siamo determinati a fornire all’Ucraina gli aiuti finanziari di cui ha bisogno”, conferma al Foglio una fonte europea. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, spera ancora di convincere Orbán a togliere il veto alla revisione del quadro finanziario pluriennale – il bilancio 2021-27 dell’Ue – che include il pacchetto di aiuti da 50 miliardi in quattro anni per Kyiv. In caso contrario, c’è un’altra opzione che consentirebbe all’Ue di mantenere le sue promesse di sostegno all’Ucraina, nonostante il veto di Orbán: rinnovare per un altro anno il programma di assistenza macrofinanziaria adottato per il 2023, che ha permesso di versare 18 miliardi nelle casse di Kyiv. “Con la Russia che sembra aver riconquistato l’iniziativa sul campo di battaglia e sul terreno diplomatico, non possiamo permetterci segnali che mettano in dubbio la determinazione dell’Ue”, dice la fonte europea.