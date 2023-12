Il gran “no” di Orbán sul budget europeo non spaventa più: l'Ue può procedere a 26

Bruxelles. Il veto di Viktor Orbán sulla revisione del bilancio pluriennale dell’Unione europea, che comprende un pacchetto da 50 miliardi di euro per Kyiv, non è riuscito a rovinare la festa per la decisione di aprire i negoziati di adesione con l’Ucraina. Il via libera del Consiglio europeo è “un segnale di speranza e fiducia. L’allargamento è un investimento nella pace, nella sicurezza e nella prosperità”, ha detto il suo presidente, Charles Michel, minimizzando le conseguenze del blocco dell’Ungheria. “Saremo in grado di rispettare la nostra promessa di sostenere l’Ucraina con mezzi finanziari”, ha spiegato Michel, che ha convocato un vertice straordinario per gennaio o febbraio per convincere Orbán a unirsi all’accordo. Altrimenti lo farà l’Europa a 26, senza l’Ungheria, con una soluzione alternativa, che permetterà a Kyiv di continuare a pagare stipendi e pensioni. I 50 miliardi sono “una chiara promessa sostenuta da 26 stati membri”, ha detto Michel. “L’Ucraina non resterà senza sostegno: 26 paesi sono determinati ad aiutare l’Ucraina”, ha confermato la premier estone, Kaja Kallas.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE