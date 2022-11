Budapest cede all'Ue sullo stato di diritto

Dopo la Polonia, anche l’Ungheria di Viktor Orbán sta cedendo alle pressioni dell’Unione europea sullo stato di diritto, impegnandosi a lanciare una riforma della giustizia per non perdere 5,8 miliardi di euro dal Recovery fund. Il braccio di ferro è in corso da quasi un anno e mezzo. Fino alla fine dell’estate Budapest aveva rifiutato di seguire le raccomandazioni dell’Ue sullo stato di diritto (lotta alla corruzione, sistema degli appalti e indipendenza della giustizia), malgrado sia una delle condizioni per accedere al Recovery fund. Il tempo sta scadendo: se la Commissione e gli altri stati membri non daranno il via libera al Pnrr entro la fine dell’anno, le risorse allocate all’Ungheria verranno meno. Sul governo Orbán pende anche la minaccia di una sospensione di 7,5 miliardi di fondi di coesione dell’Ue attraverso il meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto.

