Il veto di Orban rovina i successi di Meloni in Europa

Il premier ungherese dice no a due importanti risultati per l'Italia: quasi 10 miliardi per le politiche migratorie e maggiore flessibilità nell'uso dei fondi Ue. Vatti a fidare degli amici sovranisti

La scorsa notte Giorgia Meloni era sul punto di portare a casa due importanti successi per l'Italia nel Consiglio europeo. Il primo riguarda la politica migratoria. La bozza di accordo sulla revisione quadro finanziario pluriennale - il bilancio 2021-27 dell'Ue - prevede 9,6 miliardi di euro in più per le politiche migratorie interne ed esterne: 2 miliardi destinati agli stati membri in prima linea per la gestione delle frontiere (incluse le nuove procedure di frontiera previste dal nuovo Patto su migrazione e asilo) e 7,6 miliardi per la cooperazione con i paesi terzi. E' meno di quanto proposto dalla Commissione ma, con i paesi frugali che chiedevano tagli, si tratta comunque di un risultato positivo per Meloni.