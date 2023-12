Un candidato putiniano e uno europeista si sfidano sul ring. Quanta Ue c'è nel voto in Serbia

Belgrado. Immaginate i leader di due piccoli partiti (uno liberale, l’altro di estrema destra) annunciare un incontro di boxe il giorno prima di un’elezione. Immaginate che la locandina – con i due contendenti in posa da boxeur, a torso nudo – sia rilanciata via social da Andrew Tate, il controverso kickboxer/influencer (idolo dell’alt right) accusato di stupro e tratta di esseri umani in Romania. Il match si sarebbe dovuto tenere sabato a Belgrado: da una parte Misa Vacic, nazionalista serbo e putiniano, appena tornato da un viaggio tra Russia e Donbas; dall’altra Cedomir Jovanovic, ex leader della protesta studentesca anti Milosevic e ora alla guida di un partito liberale e pro Ue. Una boutade tra due candidati minori in cerca di visibilità, certo – peraltro saltata, tanto che nella palestra alla periferia di Belgrado si è presentato solo Vacic – ma anche la rappresentazione dello “strabismo” serbo, chiamato a rinnovare il Parlamento (oltre che alcuni sindaci, capitale compresa) con il solito dilemma: guardare a Mosca o a Bruxelles?

