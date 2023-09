Il presidente della Serbia parla di pulizia etnica in Kosovo. Un copione già visto

Vucin non condanna l'attacco di un gruppo di serbi al monastero di Banjska e addossa ogni responsabilità ai kosovari. Una trama da leggere con attenzione per prevenire una guerra nei Balcani, che assomiglia molto alla propaganda del Cremlino per giustificare l'invasione dell'Ucraina

Durante la notte tra domenica e lunedì, attorno al monastero di Banjska, un gruppo di circa trenta uomini si è scontrato con la polizia e le violenze hanno causato quattro morti, uno era un poliziotto. Il gruppo di uomini aveva con sé armi, aveva piazzato due camion senza targa sul ponte da cui è possibile arrivare al monastero e quando la polizia si è avvicinata ha iniziato a lanciare bombe a mano. E’ l’episodio più grave degli ultimi tempi nella nazione in cui gli atti di violenza tra l’etnia serba e albanese sono in aumento. I leader della Serbia e del Kosovo finora non sono stati in grado di trovare soluzioni, gli incontri mediati anche da Bruxelles sono finiti sempre senza un risultato, un compromesso, una promessa, piuttosto con la sensazione pericolosa che quello che accade dentro al Kosovo venga utilizzato come argomento elettorale profittevole dalle due parti.