Perché il Kosovo si sente tradito dall'America, la Serbia alza la posta e Mosca tiene la sua presa

Milano. Dopo gli scontri nel nord del Kosovo in cui sono rimasti feriti trenta peacekeeper della missione della Nato Kfor, soprattutto italiani e ungheresi, il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ricordando che ci sono stati anche 50 feriti serbi, ha riunito ieri mattina i delegati del Quintetto, i suoi interlocutori internazionali: Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e Italia. A loro, che rammendano di continuo quella tela piena di buchi che è la convivenza tra Serbia e Kosovo, Vucic ha sostanzialmente detto: dite al primo ministro di Pristina, Albin Kurti, di smetterla. Ha usato parole precise e spaventose, Vucic, convocando l’incontro: “Faccio appello a voi perché facciate ragionare il vostro bambino – questo bambino può causare disordini come nessun altro ha mai fatto prima. Per questo mi rivolgo a voi, perché i serbi e la Serbia vogliono la pace, non chiediamo nulla di più”. Il paternalismo sprezzante di Vucic e la più bistrattata delle parole – “pace” – pronunciata dopo che Belgrado ha messo l’esercito in massima allerta e ha fomentato gli scontri nel nord del Kosovo danno bene il senso dello spericolato tentativo che i paesi del Quintetto stanno da tempo cercando di fare: tenere il più vicino possibile la Serbia, per non cederla del tutto a Russia e Cina.

