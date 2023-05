Undici soldati italiani feriti negli scontri in Kosovo. Perché l'intervento delle forze Nato è un segnale

Per la prima volta da quando si sono fatte più intense lo scorso anno le tensioni tra serbi e albanesi in Kosovo, sono intervenute le forze di pace guidate dalla Nato (Kfor) e negli scontri con i manifestanti serbi a Zvecan, nel nord del paese, sono rimasti feriti 46 militari, di cui 11 italiani. Le tensioni sono iniziate venerdì scorso, quando i serbi hanno cominciato a manifestare contro l’insediamento di sindaci albanesi a Zvecan, Leposavic e Zubin Potok. I sindaci sono stati eletti con un’affluenza del 3,5 per cento e il voto è stato boicottato dai serbi, le istituzioni kosovare hanno scortato i nuovi eletti alla cerimonia per il loro insediamento e le proteste si sono fatte sempre più violente. La pericolosità degli scontri, in una zona in cui l’allerta è costante, è stata però più preoccupante del solito: ne è un sintomo proprio l’intervento delle forze Kfor, che finora hanno mantenuto un profilo molto basso e ridotto al minimo il loro ruolo. Belgrado e Pristina, attraverso la mediazione dell’Unione europea, sono impegnate in una serie interminabile di negoziazioni che finora hanno prodotto poco ma hanno almeno permesso di controllare derive violente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE