Sulle sponde del fiume Ibar, dove kosovari e serbi si fissano negli occhi

Kosovska Mitrovica. “Sono venuto nella parte albanese solamente una volta, anche se non me la ricordo: era il mio battesimo”, racconta al Foglio un ragazzo di etnia serba di Kosovska Mitrovica. La città del nord del Kosovo è tagliata in due dal fiume Ibar. A sud gli albanesi (che la chiamano Mitrovicë), a nord la minoranza serba, unite da un ponte sorvegliato giorno e notte dagli uomini della Kfor, la missione internazionale guidata dalla Nato che vede protagonisti anche i Carabinieri italiani. Nella parte albanese, a maggioranza islamica, si respira la presenza europea e internazionale. Fast food e negozi occidentali si alternano a statue e manifesti celebrativi dell’Uçk, il movimento di liberazione albanese in cui militò l’ex presidente kosovaro Hashim Thaçi, sotto processo all’Aia per crimini di guerra. Qui si paga in euro, come nel resto del Kosovo. Oltre il fiume invece la moneta è il dinaro serbo, sono onnipresenti le bandiere serbe o russe e sono parecchie anche le “Zeta” putiniane sui muri, diventate il simbolo dell’attacco contro Kyiv. Un cassonetto dell’immondizia è stato imbrattato con la scritta “Ukraine”.

