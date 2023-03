L'Ue a Ohrid cerca di avvicinare Serbia e Kosovo

Il primo ministro kosovaro Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic si incontreranno oggi nella città macedone di Ohrid. Il summit è stato organizzato dall’Unione europea, che ha imposto a Belgrado e Pristina di normalizzare le relazioni come prerequisito per l’ingresso nel club dei ventisette. L’ultimo incontro tra Kurti e Vucic si era svolto lo scorso 27 febbraio a Bruxelles, aveva prodotto un’intesa verbale in undici punti per un piano comunitario sui rapporti di buon vicinato tra i due stati. Il piano prevede il riconoscimento bilaterale dei documenti e dei simboli nazionali e la rimozione del veto serbo all’adesione del Kosovo alle Nazione Unite e all’Unione europea. La speranza era quella di giungere a una firma dell’intesa a Ohrid ma Vucic ha dichiarato di avere bisogno di più tempo per ratificare.

