All'Ue serve un piano B per sostenere l'Ucraina. Tre strade

La determinazione dell’Unione europea e dei suoi stati membri nel sostenere l’Ucraina nella guerra lanciata dalla Russia non passa solo dalla decisione di avviare i negoziati di adesione. Nel Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre, i capi di stato e di governo devono anche risolvere il nodo dei fondi da mettere a disposizione di Kyiv per pagare stipendi e pensioni e finanziare altre spese urgenti (ma non le armi). La Commissione ha proposto 50 miliardi di euro (17 miliardi di sovvenzioni e 33 miliardi di prestiti) per i prossimi quattro anni nell’ambito di un pacchetto più ampio per la revisione del bilancio pluriennale dell’Ue. Come sui negoziati di adesione, il principale ostacolo è l’Ungheria di Viktor Orbán. Il premier ungherese ha accusato l’Europa di “sprecare soldi per inviare armi e denaro all’Ucraina” invece di concentrarsi sui problemi economici interni. Ma Orbán non è l’unico responsabile. Il gruppo dei paesi frugali, pur essendo favorevole agli aiuti all’Ucraina, è contrario a mettere mano al portafoglio per trasferire alla Commissione risorse aggiuntive. Alcuni paesi del sud – tra cui l’Italia – insistono per legare gli aiuti all’Ucraina a un accordo sui nuovi fondi per le politiche migratorie o gli investimenti. La Germania, la cui posizione è decisiva, è paralizzata dalla sentenza della Corte costituzionale sul fondo per la transizione climatica. “L’assistenza macrofinanziaria dell’Ue è vitale”, spiega al Foglio una fonte di Kyiv: “A marzo l’Ucraina potrebbe non essere in grado di pagare gli stipendi”.

