Come funziona la rete di fake news cinesi

Disinformazione a pagamento. Una rete sempre più ampia di siti internet che rilancia notizie manipolate e fake news in diverse lingue, nell’anno in cui circa quattro miliardi di persone andranno al voto – anche per elezioni cruciali per noi come quelle nell’Unione europea o in America. Uno dei più famosi e autorevoli laboratori di ricerca sull’informazione online ha scoperto “Paperwall”, un gruppo di almeno 123 siti internet, gestiti all’interno dei confini della Repubblica popolare cinese, che si spacciano per testate giornalistiche locali in trenta paesi, dall’Europa all’Asia fino all’America latina. Servono a diffondere notizie favorevoli a Pechino e attacchi contro i suoi nemici, a volte camuffati anche da apparentemente innocui comunicati stampa commerciali. Citizen Lab, il laboratorio interdisciplinare alla Munk School of Global Affairs dell’Università di Toronto, in Canada, pubblica oggi i risultati di uno studio che il Foglio ha potuto visionare in anticipo, e che individua un pezzo della gigantesca operazione di influenza online che sta costruendo Pechino. E per farlo parte proprio da una inchiesta pubblicata su queste colonne il 25 ottobre scorso, dal titolo “La fabbrica dei contenuti pro Cina”, che svelava l’esistenza di almeno sei siti internet, ufficialmente dedicati “alla diffusione di notizie in italiano”, con domini e nomi diversi ma tutti riconducibili al medesimo indirizzo IP in Cina, nella sede della Tencent Computer System Co. Ltd.

