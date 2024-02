Cosa rende Carlson tanto riconoscibile per i russi? Accendete la tv

Qualsiasi messaggio i media statali russi vogliano far diventare propaganda, Tucker Carlson ha il potere di farlo meglio. C’è un rapporto simbiotico tra i propagandisti del Cremlino e il presentatore americano che in questi giorni si trova a Mosca e quando gli viene domandato se davvero intervisterà Vladimir Putin, ammicca, sorride, lascia intendere che se non lui, chi altro può farlo. Il Cremlino ha preferito non commentare, e per il momento Carlson si aggira per Mosca dicendo che aveva sentito così tanto parlare della capitale russa che non poteva non andare a vedere con i suoi occhi come vivono e cosa pensano i suoi cittadini. Per i media russi Carlson è fonte di ispirazione, tanto che alcuni spezzoni del Tucker Carlson Network vengono ripresi di frequente dalle trasmissioni di propaganda e, quando il conduttore ha lasciato Fox News, si sono occupate del tema con una passione meticolosa.

