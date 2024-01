A Trump non interessa nulla né di Israele né dell'Ucraina, e si porta dietro tutto il Partito repubblicano

La politica estera di Donald Trump è riassumibile in due pilastri: è tutta colpa di Joe Biden – la guerra in Ucraina ma pure il 7 ottobre in Israele – e se fossi stato io presidente tutto questo non sarebbe “mai” (maiuscolo) successo. Ora qualsiasi cosa il presidente faccia, a sostegno di Kyiv e in risposta all’uccisione di tre soldati americani in Giordania in seguito a un attacco di milizie legate all’Iran è da contrastare: Trump non entra nel merito, non pensa alla sicurezza nazionale o alla leadership americana nel mondo, ma nemmeno al proprio passato presidenziale: è contro, e pazienza se nel frattempo tradisce i princìpi fondativi del suo partito, del suo paese e dei suoi alleati.

