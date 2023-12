Perché i repubblicani americani vogliono negare all'Ucraina i fondi per difenderci tutti

Putin va negli Emirati Arabi e in Arabia Saudita, accoglie il presidente iraniano e strazia l'Ucraina. I conservatori americani sono sordi agli appelli di Kyiv, alla difesa dei valori e persino ai ricchi contratti per le forniture di armi. La riluttanza ideologica che ci mette tutti in pericolo

La contraerea ucraina ha intercettato dieci dei 17 droni Shahed di fabbricazione iraniana lanciati ieri mattina; due persone sono state uccise ieri in un attacco russo a Kherson, nell’Ucraina centro-meridionale; oggi Vladimir Putin sarà negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita – dove non può essere arrestato perché questi paesi non sono membri della Corte penale internazionale – per discutere del conflitto mediorientale (la Russia sostiene Hamas) e delle relazioni bilaterali; domani a Mosca arriva il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, per parlare con il suo alleato russo di come contrastare le sanzioni occidentali. Lunedì Putin ha minacciato la Lettonia: se Riga continuerà la politica “discriminatoria” contro la popolazione russofona, ne subirà le conseguenze.