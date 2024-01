I primi morti americani dal 7 ottobre modificano i calcoli su come si evita un'escalation

I soldati americani in Iraq e in Siria sono stati attaccati 160 volte dal 7 ottobre e hanno risposto otto volte. Ma dopo il primo bombardamento fatale il dilemma è se colpire i pasdaran. Il precedente, con Trump, portò all’assassinio del generale Suleimani

I soldati americani in Iraq e in Siria sono stati attaccati 160 volte dal 7 ottobre, e hanno risposto otto volte. Fino a questo momento Joe Biden ha scelto la prudenza come metodo per evitare che la guerra in medio oriente si allarghi ma, dal principio, il presidente degli Stati Uniti aveva tracciato la propria linea rossa: l’uccisione di soldati americani sul campo. Quasi tutti i 160 attacchi dei miliziani iracheni e siriani dell’Asse della resistenza – la galassia di gruppi armati che dipende dall’Iran – hanno mancato completamente il bersaglio oppure si sono andati a schiantare contro le difese aeree americane. L’ultimo invece ha ucciso tre militari degli Stati Uniti e ne ha feriti 34.