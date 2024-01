Nostalgia di un killer: in Iran il ricordo di Qassem Soleimani

Domani l’Iran si ritroverà a commemorare il quarto anniversario della morte di Qassem Soleimani, il generale delle forze al Quds ucciso da un raid americano a Baghdad. A differenza del passato, il ricordo dello stratega dei Guardiani della rivoluzione islamica si preannuncia di alto profilo per due motivi. Il primo è che la mitizzazione della figura di Soleimani lo ha reso hajji, un martire dello stato iraniano e nei suoi confronti il regime ha alimentato un sentimento quasi devozionale in tutto il paese. Il fatto che quest’anno, eccezionalmente, ricorrano nello stesso giorno dalla sua morte anche i festeggiamenti per la nascita di Fatima, figlia del Profeta Maometto, non fa che alimentare il forte coinvolgimento collettivo nel suo ricordo. Sui giornali, il generale è ricordato ovunque per essere stato il liberatore dalla minaccia dello Stato islamico, il giustiziere di Daesh. Il secondo motivo è che le commemorazioni coincidono anche con il momento di maggiore espansione della strategia antioccidentale dell’Iran.

