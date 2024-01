Le elezioni americane sono un appuntamento decisivo per la democrazia

Ha dell’assurdo che si debba ripetere il tremendamente ovvio, e cioè che nell’America nel 2024 si gioca non una disputa politica su orientamenti e culture contrapposte ma una questione esistenziale riguardante la democrazia, dunque come dice il Financial Times l’anima stessa di quel paese e di tutto ciò che dipende dalla sua salute. Possiamo solo aggiungere, per cercare di capire meglio, che la democrazia, dunque l’aria che respiriamo e il nutrimento di generazioni uscite dalla vittoria sui totalitarismi nella guerra mondiale guerreggiata e nella guerra fredda, non è solo un insieme di regole, di costituzioni, di commi pur decisivi e procedure, è tutto quel che ci resta dopo il chiasso insorto a padroneggiare il nostro tempo e il delirio bellico tonante che ha ristabilito il diritto della forza contro il diritto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE