Donald Trump e l'esclusione dalle primarie repubblicane: è caos in 31 stati

La decisione della segretaria di stato del Maine, Shenna Bellows, di togliere il nome di Donald Trump dalla scheda elettorale per le primarie repubblicane a causa del ruolo dell’ex presidente nell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 aggiunge caos – politico, costituzionale, democratico – alla corsa per la Casa Bianca del 2024 che si apre il 15 gennaio con le prime primarie in Iowa. In questo momento il nome di Donald Trump non sarà sulle schede in Maine e in Colorado (dove ha deciso la Corte suprema dello stato), mentre il Michigan, il Minnesota e la California hanno deciso (a livelli diversi e con motivazioni diverse) che il nome ci sarà.

