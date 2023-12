Carlson e Bannon, gli aedi del trumpismo

Fuori da Fox, il conduttore costruisce in cravatta un suo Netflix privato contro i media tradizionali. L'ex consigliere con la barba sfatta usa la sua War Room per condizionare già da ora i lavori del Congresso

Si dice che il 2024 sarà un copia incolla del 2020, un’altra sfida tra un Joe Biden e un Donald Trump sempre più anziani. Ma c’è una notevole differenza tra le due campagne elettorali e il clima politico che circonda i due candidati, e ha a che fare con l’informazione della destra americana. Se oggi Trump può essere più esplicito e dire che si comporterà “da dittatore” il primo giorno del suo nuovo eventuale mandato, lo può fare perché nei suoi anni di ascesa politica la televisione filo repubblicana si è spostata sempre di più dal conservatorismo al populismo estremista. Una delle figure che ha cavalcato e allo stesso tempo implementato questo passaggio è stato Tucker Carlson, fino ad aprile volto numero uno di Fox News. Con i suoi monologhi in prima serata ha reso normale fare duri commenti anti immigrazione, accettare una retorica razzista ed esaltare Vladimir Putin e altri “uomini forti” a capo di nazioni dove il “wokismo” non è permesso. Ma soprattutto Carlson ha aiutato l’incessante condivisione, a un ampio pubblico (in media c’erano 4 milioni di americani e mezzo sintonizzati su Tucker Carlson Tonight) della narrazione alternativa sul voto del 2020: “Ha vinto Trump”.