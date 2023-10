Da 16 giorni il congresso americano è sotto assedio di Trump

La camera dei rappresentanti è senza uno speaker da sedici giorni, un problema in assoluto ma ancora di più dopo il terribile attacco di Hamas, in cui ci sarebbe bisogno dell’approvazione dei pacchetti di aiuti per Israele. L’assenza di uno speaker è anche un sintomo, di un partito che è riuscito a ottenere una maggioranza risicata a novembre scorso, ma che non riesce a governare, un partito diviso e confuso, dove l’ombra lunga di Donald J Trump continua a scardinare duecento anni di meccanismi parlamentari. Kevin McCarthy dopo una storica e imbarazzante elezione durata quindici votazioni è rimasto col martelletto in mano solo nove mesi, ed è stato poi cacciato il 3 ottobre dalla gang del deputato Matt Gaetz e da altri trumpiani del Freedom Caucus, il gruppo di populisti dell’Alt-right al congresso. La colpa: aver trovato un accordo con i democratici. La bipartisanship non è accettata nelle fila della destra dura. E così i deputati del GoP si sono messi all’opera per trovare un sostituto spostandosi più a destra per pacificare i bucanieri. La scorsa settimana si sono riuniti tutti a porte chiuse per votare tra due candidati: Steve Scalise – destra del partito – e Jim Jordan – ancora più a destra, uomo di Trump a Capitol Hill, tra i fondatori del Freedom Caucus. Il voto a porte chiuse ha incoronato Scalise (113 a 99), ma una volta arrivati in aula molti supporter di Jordan si sono rifiutati di votare il nome scelto dalla maggioranza del partito. E così, dopo il ritiro di Scalise vista l’opposizione interna, è stato scelto Jordan, secondo diventato primo, grande propagatore delle teorie del complotto sulle elezioni rubate, visto da molti come uno dei responsabili del clima che ha portato all’attacco del 6 gennaio. Jordan è anche una delle voci più impetuose che si oppone all’invio di armi all’Ucraina. Martedì, mandato alla prova del voto davanti a tutta la camera, Jordan non ha raggiunto però i necessari 217 voti, con venti deputati del suo partito che per motivi diversi si sono opposti alla sua elezione. Se prima a fare resistenza era la destra estrema, ora sono i moderati che hanno paura delle sue posizioni – nel presentarlo la presidente della Conferenza dei deputati repubblicani, la trumpiana Elise Stefanik, lo ha definito un “guerriero dell’America First”. E poi alcuni uomini di Scalise non lo perdonano per aver ignorato le regole della democrazia interna al partito. Altri, che rappresentano distretti dove Joe Biden ha vinto nel 2020, non vogliono perdere il supporto degli elettori moderati. Mercoledì alla seconda votazione lo scarto è aumentato ancora, e adesso le possibilità che Jordan venga eletto diminuiscono ogni giorno che passa. Ci proverà di nuovo oggi, ma molti stanno già pensando a soluzioni alternative.

