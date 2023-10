I repubblicani americani scelgono Scalise per rimpiazzare McCarthy, ma rischiano di non farcela

Cacciato uno speaker non se ne fa un altro. Almeno non subito. Kevin McCarthy, eletto alla guida della camera dopo 15 votazioni a inizio gennaio (un primato), è stato mandato via il 3 ottobre dal voto di otto repubblicani trumpiani che pur di vendicarsi si sono uniti ai colleghi democratici (un altro primato). In due tra le fila del GoP si sono candidati per rimpiazzare lo speaker: i deputati Steve Scalise e Jim Jordan. Dopo i meeting fallimentari di lunedì, con la pressione aumentata a causa dell’attacco di Hamas in Israele, tutti i deputati si sono riuniti mercoledì mattina per votare a porte chiuse un nome unico da proporre all’opposizione. Per evitare una débâcle stile McCarthy alcuni hanno proposto di cambiar le regole e rendere sufficiente il 51 per cento dei voti per l’elezione (abbassando così la soglia da 217 a 111 deputati), ma la mozione non è passata. È passato invece nel partito il nome di Scalise, con 113 contro 99 voti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE