Lo stallo in America su Israele e Iran

Sabato l’ex presidente americano Donald Trump ha commentato l’attacco di Hamas contro Israele con una notizia falsa. Ha detto che “i contribuenti americani hanno aiutato a finanziare questi attacchi, che secondo molti report arrivano dall’Amministrazione Biden”. I repubblicani trumpiani come il candidato Vivek Ramaswamy da giorni sostengono che a finanziare l’attacco a sorpresa siano stati i sei miliardi di dollari, congelati in alcuni istituti bancari della Corea del sud, che la Casa Bianca ha sbloccato tre settimane fa come parte dell’accordo per la liberazione di cinque americani prigionieri in Iran.

