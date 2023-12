No, su Trump non c'è uno scontro fra giudici e politica

Il sistema legale e costituzionale americano è società civile. Lo stato in senso europeo, nel senso degli stati nazione che conosciamo qui, in America non esiste. Esistono il governo federale, la presidenza eletta, le autonomie politiche e istituzionali degli stati, il free speech o libertà di espressione e di stampa, la trama dei diritti individuali, tra cui quello di portare armi, le agenzie federali che sono diverse da ministeri e polizie all’europea, il Congresso a due camere diverso per funzioni e rappresentanza dai parlamenti europei, la e le corti supreme, i giudici e i procuratori elettivi, esistono tante cose e una di queste cose è appunto una categoria di giudici e attorney che non fa supplenza, non fa politica attiva, non si esprime o ostenta su giornali e tv, parla per sentenze, si fonda su una sostanziale fiducia del pubblico o del popolo nella sua legittimazione, che dal popolo effettivamente discende. Prima di considerare una sentenza della Corte suprema del Colorado sull’inammissibilità di Donald Trump alla candidatura a presidente bisogna contare fino a cento e riflettere su questi dati di fatto.

