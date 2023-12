Trump escluso dalle primarie in Colorado: cosa succede dopo la sentenza dei giudici

Si vedono i primi effetti dell’attacco al Campidoglio del 6 gennaio su Donald J. Trump. La Corte Suprema del Colorado, in quella che è stata definita una decisione storica, ha votato 4 a 3 per escludere il candidato Trump dalla scheda elettorale delle primarie repubblicane nello stato. I giudici hanno deciso di usare la Sezione 3 del 14esimo emendamento che squalifica gli individui che hanno “partecipato a delle insurrezioni” agendo contro quella stessa Costituzione che avevano promesso di proteggere. È un emendamento costituzionale inserito dopo la Guerra Civile, di cui non si era mai fatto uso dopo le grandi amnistie ottocentesche verso i Confederati. “Siamo consci della magnitudine e del peso della questione. Siamo anche consapevoli del nostro solenne dovere di applicare la legge, senza paura o favoreggiamenti, e senza essere influenzati dalle reazioni pubbliche alle decisioni che la legge ci impone di prendere”, ha detto uno dei giudici di Denver.

