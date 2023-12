Una Nikki Haley sgangherata sulla schiavitù e il termometro dell'America conservatrice

La domanda è: a quanto corrisponde una ragionevole percentuale di saggezza nell’America conservatrice del 2024? O meglio, quanto è autenticamente conservatrice, e non istericamente, rabbiosamente vendicativa, la corposa parte d’America che si pone comunque in contrasto con molti dati della contemporaneità? Se ci fosse un’accettabile prevalenza, in vista delle primarie repubblicane la risposta potrebbe essere Nikki Haley, con Donald Trump sbaragliato dai giudici e Ron DeSantis naufragato nel caos delle sue posizioni. Poi è possibile che Haley raffredderebbe la corsa repubblicana e che alla fine la Casa Bianca resterebbe a Joe Biden, in attesa di tempi migliori. Tutto ciò se la ex governatrice della Carolina del sud e ambasciatrice alle Nazioni Unite, nella sua campagna, non supererà il quoziente consentito di gaffe. Adesso, per esempio, ne ha fatta una grossa. “Qual è stata la causa della guerra civile degli Stati Uniti?” gli ha chiesto un cittadino (che lei avrebbe successivamente identificato come un “provocatore democratico”), nel corso di un dibattito pubblico presso il municipio di Berlin, New Hampshire, stato che rappresenta un affidabile termometro del voto. La Haley ha risposto: “Penso riguardasse il funzionamento del governo, le libertà e ciò che le persone potevano e non potevano fare”. Aggiungendo: “Credo che il governo abbia lo scopo di garantire i diritti delle persone. Non di dirti come vivere la tua vita”. L’uomo ha espresso stupore per la risposta: “Nel 2023 mi sorprende che non si menzioni la schiavitù’”. “Cosa vuole che dica sulla schiavitù?”, ha ribattuto la Haley. Ma quello s’è seduto: “Ha risposto, grazie”.

