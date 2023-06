Tra i repubblicani americani l'unità di misura è sempre Trump

Mike Pence ha formalizzato la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024: l’ex vicepresidente in ticket con Donald Trump si è guadagnato la medaglia di antitrumpiano certificando la vittoria di Joe Biden in quel gennaio eversivo dell’assalto al Campidoglio, nel 2021, in cui la folla gridava: impiccate Pence. La compagine dei repubblicani con ambizioni presidenziali si sta formando, forse galvanizzata anche da queste ultime settimane in cui, per il negoziato sul tetto del debito, il lato pragmatico del partito ha avuto la meglio sugli estremi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE