DeSantis non convince i populisti.  I trumpiani: “Sembra uno del clan Bush”

Considerate per un momento ciò che Donald Trump dà al suo seguace medio” scrive Janash Ganesh sul Financial Times “Appartenenza a una vasta comunità nazionale di persone che la pensano allo stesso modo. Una figura paterna in un mondo confuso. Il brivido della trasgressione: i bianchi di mezza età non riescono spesso nella vita a fare il ribelle. Non è chiaro se Ron DeSantis capisca qualcosa del populismo. Fino a quando non lo farà, non sostituirà Trump come leader del movimento negli Stati Uniti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE