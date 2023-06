Il Senato americano approva l'accordo sul tetto al debito. Esulta Biden

Passa anche all'altro ramo del Congresso il testo concordato fra democratici e repubblicani lo scorso sabato. Ora manca soltanto la firma della Casa Bianca. Il presidente: "Una vittoria per l'economia e per il popolo"

Il pericolo di default dell'economia americana è definitivamente scongiurato. Con 63 voti a favore e 36 contrari, anche il Senato ha approvato l'accordo raggiunto nella notte di sabato fra il presidente democratico Joe Biden e lo speaker repubblicano Kevin McCarthy, che prevede la sospensione per due anni del tetto al debito e tagli alla spesa federale. Manca ora solo la promulgazione della legge da parte di Biden e l'iter sarà completato, rispettando la scadenza del 5 giugno fissata come termine ultimo oltre il quale gli Usa non sarebbero stati più in grado di ripagare i creditori.

"Il nostro lavoro è tutt'altro che finito, ma questo accordo è un passo avanti fondamentale e un promemoria di ciò che è possibile fare quando agiamo nel migliore interesse del nostro paese", ha dichiarato Biden poco dopo l'esito del voto al Senato, definendolo "una grande vittoria per l’economia e per il popolo americano". Dopo la sua firma al ddl, è previsto un discorso alla Casa Bianca, verosimilmente domani.