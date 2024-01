Non facciamoci rubare da Mosca le parole per parlare di Mariupol

Sono originaria di Mariupol, e sono fortemente legata alla mia città con la mia storia personale, la mia famiglia, le mie amicizie e ho affrontato l’assedio della città in “prima linea”. Oltre alla casa dei miei genitori, ai posti che amo, agli affetti personali, i miei amici e conoscenti, nella Mariupol assediata è rimasta mia mamma. Mia mamma è nata nell’ottobre del 1945, ha 77 anni e ha dovuto affrontare la fame, la sete, il freddo e vivere “l’inferno sulla terra”, sotto continui attacchi missilistici che arrivavano dal mare, dalla terra e dal cielo. Ho dedicato gli ultimi anni a cercare di dare una risposta alla seguente domanda: come si può perdonare una aggressione violenta e costruire la pace? Cerco la risposta dal 2022, quando la Russia, dopo anni di guerra ‘”camuffata’’, ha fatto un passo in avanti per ridisegnare dei confini europei con l’unico argomento a sua disposizione: la prepotenza militare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE