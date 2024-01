Putin vendica Belgorod uccidendo civili. La legittima difesa di Kyiv

Vladimir Putin aveva iniziato l’anno promettendo una forte ritorsione contro l’attacco ucraino nella città di Belgorod. Aveva detto che comunque non sarebbero stati colpiti i civili, perché questo non è il modo di combattere di Mosca. Aveva promesso attacchi contro basi militari. Ieri mattina, l’Ucraina si è risvegliata tra le sirene e i bombardamenti, che hanno colpito proprio i centri abitati, i civili, quello che, secondo il presidente russo, il metodo di Mosca di fare la guerra di solito non prende in considerazione. Dal 24 febbraio del 2022, quando l’invasione su larga scala è incominciata, i razzi di Mosca sono caduti su condomini, piazze, alberghi, ristoranti, sui centri della vita cittadina. I palazzi distrutti sono lì a monito, ed è accaduto a Kyiv, a Odessa, a Kharkiv. E’ accaduto contro le centrali elettriche, per privare i cittadini di luce e di acqua calda. Questo è il metodo di combattimento di Mosca durante l’inverno, applicato per portare l’Ucraina a desistere, per trascinare i suoi cittadini alla richiesta di un accordo. Come lo immagina Mosca questo accordo è chiaro: vuole che l’Ucraina rinunci alle zone che l’esercito del Cremlino ha già occupato, quindi a circa il venti per cento del suo territorio riconosciuto. Sono le condizioni che anche Putin ha enunciato e ha iniziato la sua nuova campagna di bombardamenti con lo spirito di chi vuole trascinare gli ucraini alla disperazione. L’attacco ucraino contro Belgorod, una città russa che si trova non lontana dal confine con l’Ucraina, è stato forte e spettacolare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE