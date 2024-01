I discorsi di Capodanno di Putin e Zelensky

Il discorso di capodanno di Vladimir Putin è stato trasmesso per undici volte, tante quanti sono i fusi orari della Russia. Quando il presidente russo ha iniziato a parlare nell’estremo oriente del paese, parte della Russia si stava ancora pensando agli attacchi ucraini contro la città occidentale di Belgorod, lanciati in risposta alle centocinquantotto bombe che venerdì mattina Mosca aveva scagliato contro tutto il territorio dell’Ucraina. Non è frequente che Kyiv risponda colpendo la Russia, una delle linee rosse dei suoi alleati impone che le armi occidentali non vengano usate contro Mosca, così l’esercito ucraino combatte con una mano dietro la schiena, ma ogni tanto colpisce di là dal confine per ricordare ai russi che la guerra che ha voluto il Cremlino può arrivare anche in Russia. Durante il suo discorso, Putin ha lodato l’unità dei russi e dell’esercito, ma quest’anno si è presentato davanti alle mura del Cremlino, come da tradizione, che aveva invece rotto per la fine del 2022, quando aveva parlato alla nazione da una base militare non meglio specificata, tra soldati veri e presunti. Nel discorso di quest’anno, la guerra esiste appena, era stato preregistrato, probabilmente prima degli attacchi a Belgorod, ma il presidente russo non ha ritenuto necessario modificarlo neppure dopo le vittime e soltanto oggi ha promesso più missili contro l'Ucraina in risposta e ha commentato: "Naturalmente possiamo colpire le piazze pubbliche, Kyiv e qualsiasi altra città. Capisco. Anch'io sto bruciando di rabbia. Ma è necessario attaccare i civili? No, colpiamo obiettivi militari e continueremo a farlo", sa benissimo che le sue bombe colpiscono già Kyiv e i suoi centri abitati. Il messaggio, esplicito o sottinteso, è ormai un disco rotto: tutto prosegue, è tutto normale, la guerra è soltanto al di là dal confine. E Putin offre il volto sicuro e rassicurante del leader che si appresta a diventare presidente per la quinta volta nella sua vita, non digrigna più i denti parlando di “operazione militare speciale”, come se la guerra fosse qualcosa di lontano.

