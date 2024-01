Sulla guerra in Ucraina alle Nazioni Unite c'è confusione in malafede

Volker Türk, l’Alto commissario per i Diritti umani delle Nazioni Unite ha sollecitato “misure immediate per allentare la tensione e garantire la protezione dei civili rispetto alla legge” in Russia e in Ucraina. Lo fa sapere un tweet dell’account ufficiale delle Nazioni Unite che riporta: “Allarmante aumento delle ostilità, decine di civili uccisi in Ucraina e in Russia. Il diritto internazionale umanitario proibisce attacchi indiscriminati contro i civili”. Gli utenti della piattaforma possono aggiungere informazioni contestuali, è questa una delle novità introdotte da X, possono rettificare e scrivere una “community note”, che in questo caso è servita a ricordare all’Onu che la Russia è l’aggressore, l’Ucraina è l’aggredito. Se la Russia non avesse attaccato l’Ucraina, non ci sarebbero vittime in Russia.

