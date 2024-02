L'Ucraina sta vincendo la battaglia per il Mar Nero

I media internazionali si concentrano da mesi sulla controffensiva ucraina malriuscita, sui rapporti personali dentro la leadership di Kyiv, sull’affaticamento internazionale e le crepe nell’unità occidentale, ma gli “sviluppi più dinamici” e più concreti, scrive l’Atlantic Council, di questa guerra non ci sono stati sui mille chilometri di fronte tra le forze ucraine e quelle russe (qui è il momento in cui bisogna ricordare che gli ucraini sono stati costretti a difendersi e che la guerra l’ha voluta e la vuole Vladimir Putin) ma sul mare. Pur non avendo nemmeno una nave da guerra, gli ucraini sono riusciti a costringere la Russia a riorganizzare la sua flotta nel Mar Nero e a spezzare il blocco navale imposto dai russi ai cargo di prodotti agricoli ucraini diretti a sud. L’affondamento della portamissili Ivanovets a nord di Sebastopoli, in Crimea, è l’ultimo risultato di questa campagna marina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE