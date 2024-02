I ritardi dell'Ue e i negoziati infiniti che l'Ucraina non si può permettere

Bruxelles. Ci sono voluti pochi minuti a Viktor Orbán per rinunciare al suo veto sul pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per l’Ucraina, capitolando di fronte alle pressioni e alle minacce degli altri ventisei leader dell’Unione europea. Il sostegno “incrollabile” a Kyiv era messo in discussione da un mese e mezzo di dramma provocato dal premier ungherese, quando a dicembre ha bloccato la revisione del bilancio 2021-27 dell’Ue. La credibilità degli europei era in gioco, così come la determinazione occidentale di non permettere a Vladimir Putin di vincere la sua guerra di aggressione. Paralizzata dall’Ungheria su una minaccia esistenziale, l’Ue ha usato le maniere forti: minacce di sabotaggio economico, di sospensione di fondi e di diritto di voto. “Non c’è stanchezza dell’Ucraina, c’è la stanchezza di Orbán”, ha detto il premier polacco, Donald Tusk. “La posta in gioco per Budapest, per Viktor Orbán, è essere dentro o fuori la comunità. In gioco ci sono gli enormi fondi disponibili per ogni paese che rispetta i nostri interessi europei comuni. È lui che deve trarre la conclusione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE