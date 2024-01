Com'è che gli houthi affascinano così tanto

Gli houthi, i miliziani che governano in Yemen, hanno lanciato ieri un missile balistico contro l’Uss Carney, il cacciatorpediniere americano che pattuglia il Golfo di Aden e che ha abbattuto il missile. Poi hanno colpito una petroliera britannica, la Marlin Luanda, che avrebbe preso fuoco. Sono gli ultimi attacchi da parte degli houthi che, in nome del loro sostegno alla causa palestinese, ricevono elogi internazionali invero miopi, hanno reso il Mar Rosso non navigabile, con un impatto sul commercio internazionale – in particolare destinato all’Europa – molto costoso.

