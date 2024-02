Contarsi e ricontarsi a Kyiv, tra le proteste sparute a sostegno di Zaluzhny

Kyiv, dalla nostra inviata. La protesta non esiste, ma secondo i pochi che si ritrovano con il ritratto di Valeri Zaluzhny e con il suo nome scritto sugli striscioni dipinti di celeste e di giallo, gli scontenti cresceranno. Non fanno in tempo a dirlo, che sono già diminuiti, ogni giorno sono un po’ di meno. Venerdì, erano in centinaia i radunati a Piazza Indipendenza per chiedere al presidente Volodymyr Zelensky di rimettere a capo della Forze armate l’amato Zaluzhny. Amato dai nostalgici delle prime vittorie intrepide, apprezzato dai soldati, voluto da chi si rivolge a Zelensky chiamandolo “il presidente-generale”. Eppure, questi scontenti e irriducibili non sono bravi a contarsi, diminuiscono di giorno in giorno, in un paese in cui le proteste sono cocciute e rischiose, o si infiammano o non esistono. Non contano granché, ma gli ostinati, ammantati di bandiere, sostengono di non essere pochi, ma di darsi il cambio: “Siamo in guerra, non possiamo fare delle grandi manifestazioni, è un rischio con i bombardamenti”. Non vogliono sentir parlare di politica, vogliono discorrere soltanto di esercito e controffensive, sostengono che nessuno come Zaluzhny tenga ai “nostri”. I nostri sono i soldati, i difensori di un paese in cui tutti appartengono a tutti: l’Ucraina è di ogni cittadino e ogni cittadino appartiene agli altri, i figli sono di tutti, ma l’esercito? Di chi è l’esercito? “Nashi”, i nostri, dicono gli irriducibili, sanno che solo Zaluzhny può badare a loro, “l’altro” non sa come farlo.

