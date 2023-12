Perché le elezioni in Russia possono nascondere un vantaggio inaspettato per Kyiv

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha detto che il presidente russo, Vladimir Putin, sarà riconfermato con il 90 per cento dei voti. Il 17 marzo, quando ci saranno le elezioni, difficilmente il risultato sarà tanto diverso da quello annunciato da Peskov, ma questo non vuol dire che in un regime, il voto non sia un momento importante. Putin vuole vedere il sostegno popolare e vuole evitare ogni occasione di caos. Di qui a marzo inizia il momento delle buone notizie per la Russia e dei silenzi sulla guerra contro l’Ucraina.

